Plantão de vacinação acontece neste sábado na USF Tiradentes, em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (27) um plantão de vacinação na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes, localizada na Avenida José Nogueira Viêira, s/n, no Bairro Tiradentes.

O atendimento será realizado das 7h30 às 16h45. Durante o plantão, serão aplicadas todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação (CNV), incluindo Tríplice Viral, Hepatite B, DTP, Febre Amarela, HPV, Poliomielite e Meningocócica C, além da vacina contra a gripe, disponível para pessoas a partir de seis meses de idade.

Para receber a imunização, é necessário apresentar um documento oficial com foto. A faixa etária prioritária para algumas vacinas, como a do HPV, é de 9 a 14 anos.

No entanto, o Ministério da Saúde ampliou temporariamente a oferta da vacina para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, com aplicação liberada até dezembro deste ano. A medida visa melhorar os índices de cobertura vacinal, que ainda estão abaixo do esperado.

Mesmo com a ampliação, as vacinas continuam disponíveis nas demais unidades básicas e de saúde da família, seguindo os horários habituais de funcionamento.

