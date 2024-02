Plantão de vacinação contra a dengue vai até às 18h neste domingo

Imunizando o público-alvo, crianças de 10 a 11 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou dois postos com disponibilização da vacina neste domingo (18)

Em Campo Grande, as doses são ofertadas no Shopping Norte Sul Plaza das 10h às 18h e das 10 às 17h no Shopping Bosque dos Ipês no 1º piso em frente à Positivamente Academias.

Conforme último balanço da Sesau, 1.104 crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas na Capital. Nos dias da semana, o imunizante contra a dengue está disponível em mais de 40 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas do município das 7h15 às 10h45 e de 13h às 16h45.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também