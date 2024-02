Plantão de vacinação está acontecendo no Ana Maria do Couto e Santa Emília

Neste sábado (3), o plantão de vacinação acontece em duas unidades de saúde locais, permitindo que a comunidade tenha acesso à maioria das vacinas previstas no calendário nacional, à exceção daquelas com agendas específicas, como a BCG.

Para quem deseja se vacinar, o serviço estará disponível nos seguintes endereços e horários:

– USF Ana Maria do Couto, localizada na Rua Mitsuo Daima, no Residencial Ana Maria do Couto, das 7h às 17h.

– USF Santa Emília, na Rua Boanerges Lopes, Jardim Santa Emília, também das 7h às 17h.

Além das vacinas, essas unidades oferecerão testes de Covid-19 para quem precisar.

A implementação de um sistema de rodízio para a vacinação nos finais de semana foi uma iniciativa recente da Sesau, com o objetivo de expandir a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população às vacinas em diferentes regiões de Campo Grande, rompendo com o modelo anterior de pontos fixos de imunização.

Com a inclusão da vacina contra a Covid-19 no calendário de vacinação regular pelo Ministério da Saúde neste ano, doses específicas estão agora disponíveis para determinados grupos, incluindo faixas etárias de crianças. Informações detalhadas sobre os grupos elegíveis podem ser encontradas no site oficial da Sesau.

Durante os dias úteis, a vacinação prossegue em mais de 70 locais distribuídos por todas as sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande, evidenciando o comprometimento da administração municipal com a saúde pública e a prevenção de enfermidades.

A Sesau aproveita para lembrar a todos sobre a importância da vacinação e encoraja a população a usar o plantão de sábado para manter as carteiras de vacinação em dia.

