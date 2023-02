Plantão de vacinação no shopping vai até às 18h nesta terça-feira

Nesta terça-feira (21), a vacinação estará disponível para todos os públicos elegíveis a partir dos seis meses de idade, com a aplicação da aplicação da vacina bivalente para idosos com 70 anos ou mais.



As unidades de plantão funcionarão das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço. Há também uma equipe volante no Shopping Norte Sul Plaza, que atende como ponto extra durante o Carnaval.



Quem pode se vacinar



Seguindo o calendário, podem se vacinar toda a população a partir de 3 anos de idade e as crianças entre 6 meses e menores de um ano. Para o público entre 1 e 2 anos de idade é necessário apresentar um laudo comprovando comorbidade.



A dose bivalente é aplicada na população que tenha 75 anos ou mais, que esteja com o esquema vacinal completo e tenha tomado a primeira dose há pelo menos quatro meses.



Também são aplicadas doses extras na população com 12 anos ou mais que tenha concluído o esquema primário há pelo menos quatro meses, e em quem tenha 18 anos ou mais e recebeu o primeiro reforço com intervalo igual.



Onde se vacinar



Unidades de saúde – 7h30 às 17h



Anhanduizinho



• UBS Dona Neta



Bandeira



• USF Moreninha



Centro



• UBS 26 de Agosto



Vacinação Itinerante – Shopping Norte Sul Plaza – Av. Ernesto Geisel, 5259



• Terça-feira – 12h às 18h

