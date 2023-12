Plantão de vacinação vai até às 17h em duas unidades nesta segunda-feira

A população pode buscar a vacinação neste feriado (25), por meio do plantão da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que disponibiliza as doses de imunização e testagem de Covid-19 em duas unidades de saúde.

O atendimento não para nem para o almoço e vai das 7h às 17h, sem intervalo, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Neta, no Bairro Guanandi, região do Anhanduizinho, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Moreninhas, região do Bandeira.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, reforça que a vacinação é a forma mais eficaz de se prevenir das doenças e alerta para a importância das pessoas buscarem as unidades para se vacinar. “É a oportunidade para aqueles que estão com alguma vacina atrasada colocar a sua carteirinha em dia. Apesar de ser feriado, é uma data comemorativa, é importante também pensarmos na nossa proteção e de todas as pessoas”, destaca.

Todas as vacinas do calendário estarão sendo ofertadas, incluindo as da gripe e da Covid-19, com exceção dos imunizantes que seguem um cronograma específico, como a BCG.

De terça (26) a sexta-feira (29), a vacinação estará disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do município

