Plantão UPAs: Confira a escala médica nas unidades de saúde para este sábado

As unidades de saúde de Campo Grande estarão com atendimento garantido nas áreas de clínica geral e pediatria, em diferentes turnos neste sábado.

Todas as UPAs e CRSs estarão com clínicos gerais disponíveis ao longo do dia. As unidades com maior número de médicos adultos por turno são a UPA Cel. Antonino, com até 7 médicos, e a UPA Leblon, com até 8 profissionais atuando pela manhã e à noite. Já as UPAs Universitário, Santa Mônica e os CRSs Aero Rancho, Nova Bahia, Tiradentes e Coophavila II também contarão com equipe médica completa em todos os turnos.

Em relação à pediatria, o atendimento será ofertado em diversas unidades ao longo do dia. A UPA Cel. Antonino e o CRS Nova Bahia terão pediatras disponíveis em todos os turnos, com quatro profissionais por período. A UPA Universitário contará com cinco pediatras ao longo do dia, enquanto o CRS Tiradentes também mantém pediatria nos três turnos, com reforço à tarde e à noite.

A UPA Leblon terá atendimento pediátrico nos três períodos. Já as UPAs Moreninha e Santa Mônica e o CRS Coophavila II contarão com pediatras apenas no turno noturno. As únicas unidades sem atendimento infantil neste sábado são a UPA Almeida e o CRS Aero Rancho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também