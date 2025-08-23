Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Plantão UPAs: Confira a escala médica nas unidades de saúde para este sábado

Pela manhã, 56 médicos estarão distribuídos em dez unidades

23 agosto 2025 - 07h49Sarah Chaves
UPA Vila AlmeidaUPA Vila Almeida  

As unidades de saúde de Campo Grande estarão com atendimento garantido nas áreas de clínica geral e pediatria, em diferentes turnos neste sábado.

Todas as UPAs e CRSs estarão com clínicos gerais disponíveis ao longo do dia. As unidades com maior número de médicos adultos por turno são a UPA Cel. Antonino, com até 7 médicos, e a UPA Leblon, com até 8 profissionais atuando pela manhã e à noite. Já as UPAs Universitário, Santa Mônica e os CRSs Aero Rancho, Nova Bahia, Tiradentes e Coophavila II também contarão com equipe médica completa em todos os turnos.

Em relação à pediatria, o atendimento será ofertado em diversas unidades ao longo do dia. A UPA Cel. Antonino e o CRS Nova Bahia terão pediatras disponíveis em todos os turnos, com quatro profissionais por período. A UPA Universitário contará com cinco pediatras ao longo do dia, enquanto o CRS Tiradentes também mantém pediatria nos três turnos, com reforço à tarde e à noite.

A UPA Leblon terá atendimento pediátrico nos três períodos. Já as UPAs Moreninha e Santa Mônica e o CRS Coophavila II contarão com pediatras apenas no turno noturno. As únicas unidades sem atendimento infantil neste sábado são a UPA Almeida e o CRS Aero Rancho.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS
Saúde
Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS
Maurício Simões, secretário da Secretaria de Estado de Saúde de MS
Saúde
JD1TV: Conexão SM recebe Maurício Simões, secretário de Saúde de MS
Sábado é dia de vacinação no Norte Sul Plaza com doses contra Covid e Influenza
Saúde
Sábado é dia de vacinação no Norte Sul Plaza com doses contra Covid e Influenza
Dengue segue em alta em MS
Saúde
MS passa semana sem mortes por dengue, mas casos aumentam
MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal
Saúde
MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal
Getty Images
Saúde
Projeto facilita redirecionamento de emendas na área de saúde no Orçamento de 2025
Casos seguem aumentando
Saúde
Casos de dengue ultrapassam os 7,7 mil em Mato Grosso do Sul neste ano
Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Saúde
Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Caio precisa passar por cirurgia
Saúde
JD1TV: Caio precisa de R$ 30 mil para cirurgia após diagnostico de aneurisma de aorta
Houve repúdio em relação as sanções
Saúde
Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande