Ponta Porã terá a primeira sala situação binacional do país

Para aumentar ainda mais a resposta aos riscos sanitários em uma região com intensa circulação de pessoas entre Brasil e Paraguai, o governo de Mato Grosso do Sul irá instalar as primeiras Salas de Situação de Saúde binacionais do país, começando por Ponta Porã, seguida por Mundo Novo e Porto Murtinho.

A estrutura integrará dados e decisões entre os dois países para responder às emergências sanitárias, com previsão de funcionamento da primeira delas a partir do próximo mês. A iniciativa, apresentada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) em reunião binacional realizada em abril.

Ela foi pauta de encontro que contou com representantes do Ministério da Saúde do Brasil, autoridades paraguaias, organismos internacionais, além da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e das prefeituras de Mundo Novo, Porto Murtinho e Ponta Porã, para alinhar as ações integradas de vigilância.

Conforme acordado entre os dois países, as salas de situação operarão em conjunto, com mapas interativos, sistemas de georreferenciamento e análise de dados em tempo real. Equipes técnicas binacionais trabalharão no monitoramento de doenças e na tomada de decisões compartilhadas.

“Esta é a primeira vez que o Brasil implementa salas de situação em parceria direta com uma nação vizinha, o que representa um avanço significativo na cooperação internacional em saúde pública. Essa iniciativa pioneira permitirá um monitoramento mais eficaz e uma resposta rápida e coordenada a emergências sanitárias na região de fronteira, beneficiando diretamente a população dos dois países”, afirma a Superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho.

Dados e tecnologia orientarão novas estratégias de vigilância – Com ferramentas de georreferenciamento e indicadores em tempo real, as salas serão centrais no monitoramento de arboviroses, síndromes respiratórias e outros agravos à saúde. A plataforma compartilhada permitirá o fluxo de informações entre os sistemas de saúde dos dois países.

“Desenvolvemos ferramentas tecnológicas avançadas que possibilitam às secretarias municipais de saúde, especialmente nas regiões de fronteira, o acesso em tempo real a painéis integrados com dados epidemiológicos georreferenciados. A plataforma utiliza sistemas de inteligência de dados para cruzar informações, gerar alertas automáticos e facilitar a visualização de tendências”, disse o Coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espindola.

O cronograma de implementação, considerando os três municípios participantes, prevê, para o 2º quadrimestre de 2025, o alinhamento de protocolos e definição da infraestrutura necessária. No 3º quadrimestre do mesmo ano, está prevista a instalação física das salas. Já no 1º quadrimestre de 2026, será realizada a avaliação dos indicadores e os ajustes nas ações planejadas. Em Ponta Porã, no entanto, a implantação está adiantada, com previsão de início já nos próximos 30 dias.

Saúde transfronteiriça e mapeamento – As salas de situação estão previstas em termo de cooperação assinado entre Brasil e Paraguai deu início, no último mês, dando início a um amplo mapeamento das estruturas de saúde nas cidades fronteiriças entre os dois países.

Dentre os pilares do termo está identificar capacidades hospitalares, recursos humanos e equipamentos disponíveis em regiões como Ponta Porã (MS), Mundo Novo (MS), Pedro Juan Caballero (PY), Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este (PY).

