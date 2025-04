População da Capital pode se vacinar contra a gripe já neste domingo; saiba o local

A prefeitura de Campo Grande decretou estado de emergência neste sábado (26) devido ao alto número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e falta de leitos em hospitais e postos de saúde da Capital, e tomou como medida a liberação da vacina contra a gripe para todas as faixas etárias.

O imunizante estará disponível para toda a população campo-grandense, com 6 meses ou mais, a partir deste domingo (27), na Igreja Universal, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 921, das 8h às 14h.

Já a partir de segunda-feira (28), o imunizante estará disponível para aplicação em todas as unidades de saúde da Capital.

Estado de emergência

A secretária municipal de Saúde de Campo Grande, Rosana Leite de Melo, disse que a decisão ocorre devido a superlotação das unidades de saúde, aumento nos casos de SRAG na Capital e a baixa cobertura da vacina contra a gripe.

“Nós começamos a vacina da influenza há mais de um mês e, infelizmente, nós vacinamos apenas um terço da população que poderia ser vacinada”, afirmou.

“Hoje nós não temos mais leitos disponíveis na nossa capital para a internação de crianças com síndrome respiratória, e o aumento de casos que, conforme o boletim da Fiocruz, o InfoGripe, tem mostrado que Campo Grande e Mato Grosso do Sul vêm nesse aumento sustentado e a tendência é que nas próximas 4 a 6 semanas continue a ter esse aumento, ou seja, essa circulação do vírus é muito grande”, explicou.

