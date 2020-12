População já começa a lotar farmácias particulares em busca de testes

A procura por testes já começa a lotar as farmácias particulares de Campo Grande. Na tarde desta quarta-feira (9), quem passou em frente à Attive Pharma, no bairro Chácara Cachoeira, pode ver um número considerável de pessoas e a estrutura montada para acomodar os clientes.

A farmacêutica e empresária, Flávia França, disse ao JD1 Notícias que a procura por testes dobrou neste mês de dezembro, por dia, aproximadamente 250 pessoas passam pelo local, dessa quantidade, 40% testam positivo. “Tivemos que reforçar o estoque pois a demanda foi maior do que esperávamos, estamos conseguindo atender a todos”, garantiu a empresária que oferece dois tipos de testes, cujo resultado sai em 30 minutos.

A alta procura pode ter um motivo, segundo o que relatou a empresária. “Hoje atendemos muitos clientes que vieram de postos de saúde desesperados porque teriam que esperar uma semana para poder fazer o teste”, disse. Denis Romeiro, que trabalha em fazenda, precisou de atendimento na rede pública, mas sem sucesso. Sua esposa, Cleoma, está com sintomas há cinco dias e eles procuraram o UPA Tiradentes, mas foram informados pela gerente que não havia mais testes de covid na unidade de saúde.

A empresária Gislaine Torres é uma das muitas pessoas que procuraram a unidade para teste. Ela foi em busca de atendimento para o filho. “O meu filho de 8 anos passou fim de semana com o pai, que testou ontem. Então, pra prevenir o pessoal de casa, e o recém-nascido que tenho em casa, é importante fazer por prevenção”, afirmou.

Falta de testes nas unidades de saúde

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), houve um aumento na busca por testes em Campo Grande nos últimos 15 dias, fazendo, inclusive, com que houvessem faltas de testes rápidos em algumas unidades. Até o início de novembro havia uma média de 200 testes rápidos realizados por dias em todas as 71 USFs e UBSs da Capital, na última semana do mês essa procura cresceu significativamente, atingindo a margem dos 800 testes realizados em apenas um dia.

Tendo esse crescimento em mente, a SESAU informou que o final da semana a prefeitura receberá mais dez mil testes rápidos e disponibilizará a coleta de RT-PCR em mais 15 unidades de saúde - totalizando 27 pontos de coleta, mais o apoio do Drive-in dos Bombeiros -, assim, o quantitativo de exames realizados nesses locais dobrará, passando de 360 por dia para 720, estando disponíveis também em três unidades de saúde durante os finais de semana, sendo mais 600 coletas diariamente.

