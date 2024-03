MinistÃ©rio da SaÃºde atualiza a remuneraÃ§Ã£o dos agentes de saÃºde

Em portaria publicada no Diário Oficial da União, o Ministério da Saúde anunciou o reajuste - com base no aumento do salário mínimo - do piso nacional dos agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate às endemias (ACE) para 2024.

A atualização contempla o piso nacional da categoria, estabelecido em dois salários mínimos. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 267 mil agentes comunitários de saúde e 102 mil agentes de combate às endemias. Em Mato Grosso do Sul, são 4.165 agentes comunitários de saúde e 2.087 agentes de combate às endemias

Os recursos são oriundos da União e repassados aos estados e municípios, que são responsáveis pela remuneração dos agentes. Papel dos agentes no enfrentamento à dengue

Os agentes de combate às endemias cumprem papel de prevenção aos casos de dengue. Cerca de 75% dos focos de transmissão do mosquito ficam dentro de casa e esses profissionais são qualificados para atuar de porta em porta, identificando locais que sejam ou possam se tornar criadouros. Eles também cumprem essa função em imóveis não residenciais, verificando a existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue.

De forma complementar, agentes comunitários de saúde representam uma conexão entre a população e as Unidades Básicas de Saúde (UBS), com visitas regulares para orientação sobre casos de dengue, acompanhamento da saúde da família e encaminhamento para atendimento quando necessário.

Em 2023, o Ministério da Saúde concluiu a formação de mais de 138 mil Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 38 mil Agentes de Combate às Endemias (ACE) em mais de 5,3 mil municípios, sendo 12 mil agentes de saúde diplomados na região Centro-oeste.

Na ocasião, a cerimônia de formatura marcou a ampliação do programa, que passou a se chamar Mais Saúde com Agente. Neste ano, foi anunciada a segunda turma de cursos técnicos, com a oferta de 180 mil novas vagas e as inscrições finalizadas no último dia 8 de fevereiro.

