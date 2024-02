Portaria autoriza exercício de novos profissionais para o Projeto Mais Médicos

O secretário de Atenção Primária à Saúde, Nésio Fernandes assinou a portaria publicada nesta quarta-feira (14), concedendo Registro Único para o exercício da medicina, exclusivamente no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, aos médicos intercambistas.



Os profissionais fazem parte do 28° Ciclo do Projeto Mais Médicos e atendem em diversos estados.



Em Mato Grosso do Sul, uma médica intercambistas foi colocada no Programa Mais Médicos no município de Brasilândia.



O Registro Único para o exercício da medicina expedido aos médicos intercambistas tem validade a partir da data de início das atividades, conforme Anexo na Portaria que entra em vigor na data de sua publicação.

