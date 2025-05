Posso tomar a vacina gripado? Médico explica

Com o outono em andamento e as temperaturas caindo cada vez mais, a gripe volta a ser uma doença recorrente em todo o Brasil, e uma das maiores dúvidas desse período do ano é: posso tomar a vacina da gripe estando gripado?

O JD1 conversou com o Pneumologista Ronaldo Queiroz, que deu mais detalhes sobre essa dúvida comum para a época e cuidados que devem ser tomados por quem apresenta quadro gripal e tem interesse em se vacinar.

Segundo o médico, quem apresenta sinais de síndrome respiratória, por resfriados ou gripes, não deve tomar a vacina, e deve aguardar a melhora do quadro clínico para poderem se vacinar.

Queiroz ainda ressalta a necessidade da vacinação da população infantil sul-mato-grossense, afim de evitar mortes entre os pequenos.

“A SBIM (Sociedade Brasileira de Imunizações) recomenda a vacina contra a gripe para crianças com 6 meses de idade ou mais, seguindo um esquema específico. Para crianças de 6 meses a 8 anos que estão sendo vacinadas pela primeira vez, são necessárias duas doses com um mês de intervalo entre elas (na primeira vacinação). Após essa primeira dose, a criança recebe uma dose anual a partir dos 9 anos de idade”, comentou.

