Saúde

PPP do Hospital Regional de MS é destaque nacional e atrai investidores internacionais

O projeto visa modernizar e expandir a capacidade de atendimento do hospital

24 setembro 2025 - 16h54Taynara Menezes
Projeto do HRMS

A Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande, está ganhando reconhecimento em todo o Brasil como uma das principais iniciativas de modernização da saúde pública do estado. O projeto, que visa modernizar e expandir a capacidade de atendimento do hospital, é apresentado como um modelo de inovação e sustentabilidade, com um forte foco na qualidade do atendimento à população sul-mato-grossense.

Na manhã desta quarta-feira (24), o governador Eduardo Riedel, acompanhado pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), se reuniu com a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) para apresentar os avanços do projeto e reforçar a sua importância para a saúde pública do estado.

O leilão do projeto está marcado para o dia 4 de dezembro, na B3, em São Paulo, com grandes expectativas de atrair investidores para essa parceria que envolve R$ 5,6 bilhões em investimentos.

No projeto tem ampliação de leitos e a modernização das instalações do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, incluindo a construção de novos blocos, aquisição de equipamentos médico-hospitalares e melhorias no tempo de atendimento. Com a ampliação da capacidade de internação em 60%, o HRMS passará a contar com 577 leitos, atendendo a uma demanda crescente de saúde em Campo Grande e nas regiões vizinhas.

O governador Eduardo Riedel destacou que a expectativa em torno da PPP é positiva, principalmente pela robustez do projeto, que também prevê soluções sustentáveis, como energia fotovoltaica e automação dos processos hospitalares. "É um projeto bastante robusto, que em sua estrutura envolve crescimento físico, novos leitos e melhorias no tempo de atendimento", afirmou o governador.

Um dos maiores destaques foi a conquista do Selo FAST-Infra, atribuído ao HRMS em 17 de setembro. Esta certificação internacional atesta que o projeto atende aos mais elevados padrões de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG). O Hospital Regional se tornou o segundo do mundo a receber esse selo.

"A certificação é uma grande conquista para o nosso projeto. Isso comprova a solidez e a inovação que conseguimos agregar ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Somos apenas o segundo hospital do mundo a receber esse selo", destacou Eliane Detoni, secretária de Parcerias Estratégicas do Estado.

Investimentos e parcerias

A PPP do Hospital Regional conta com um investimento total de R$ 5,6 bilhões ao longo de 30 anos, com um grande aporte inicial de R$ 966,8 milhões para obras e aquisição de equipamentos. O projeto também inclui reinvestimentos de R$ 218,4 milhões ao longo do contrato, destinados à renovação tecnológica periódica. A contratação de serviços não assistenciais será feita pela iniciativa privada, mas o hospital continuará a ser público e 100% SUS, com atendimento gratuito à população.

Além da expansão física e tecnológica, a parceria trará inovações como o uso de automação e robotização, incluindo sistemas de transporte pneumático e a modernização da farmácia hospitalar, com foco na qualidade e eficiência do atendimento. O contrato também prevê a gestão de serviços de apoio, como limpeza, vigilância, manutenção predial e engenharia clínica.

 

