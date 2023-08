Prefeitura abre inscrições para preceptores em residência médica da família

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) divulgou no Diário Oficial desta quinta-feira (17), a abertura de inscrições para o Processo Seletivo para preenchimento de vagas de preceptores nos Programas de Residências em Saúde.

As vagas para preceptoria são para os profissionais que são servidores efetivos, com carga horária de no mínimo 30 horas semanais para as seguintes categorias profissionais: Enfermagem, Psicologia, Fonoaudiologia, Educação Física, Farmácia, Odontologia e Fisioterapia. Os candidatos classificados serão convocados para o início da função de preceptoria de acordo com as vagas disponíveis durante o Programa.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ser um servidor lotado em unidades da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com disponibilidade de remanejamento para Unidades de Saúde da Família (USF) definidas como campo de prática para o desenvolvimento do Programa de Residência Multiprofissional,

O candidato tem que possuir um título de especialização comprovada, a qual deverá realizar upload do documento (frente e verso) no link de inscrição de forma legível.

O pagamento da bolsa preceptoria será no valor de R$ 1.811,07. A preceptoria deverá ser desempenhada concomitantemente as atribuições do cargo do servidor.

As inscrições ocorrerão a partir de hoje (17) até o dia 27 de agosto às 17h somente no endereço eletrônico: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/ servicos/ .

Os candidatos poderão acompanhar todo o processo, resultado e classificação por meio do endereço http://www.campogrande.ms.gov. br/sesau/servicos/.



Confira todos os detalhes a partir da primeira página do Diário Oficial desta terça.

