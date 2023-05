Prefeita garante construção de farmácias satélites na Capital

A prefeita, Adriane Lopes, garantiu a construção de farmácias satélites em Campo Grande, após o fechamento das farmácias nos postos de saúde, porém ainda não há prazo de entrega dessas novas unidades. A declaração foi feita durante entrevista ao Programa Capital Meio Dia.

Conforme a chefe municipal, o fechamento das farmácias nos postos de saúde é uma questão do Ministério da Saúde, mas as UBSF (Unidades Básicas de Saúde Fluviais) e farmácias satélites estarão fornecendo os medicamentos.

“As farmácias dentro das UPAs perdem financiamento do Ministério da Saúde. O benefício não termina, não vamos deixar de fornecer os medicamentos. Serão construídas farmácias satélites, mas não temos prazo para ficarem prontas ainda”, explicou.

Na ocasião, Adriane ainda destacou os desafios enfrentados na área da saúde pós-pandemia, um problema citado foi a campanha da gripe que teve apenas 12% do público atingido.

“Apenas 12% do público Capital se vacinaram [contra a gripe], nas crianças é ainda menor, com 8% e nós temos 70 unidades de saúde abertas, colocamos até no shopping”, lamentou.

Em relação a baixa procura no público infantil, a chefe do executivo municipal, informou que a Secretaria de Saúde tem buscado ampliar as vagas de pediatras nas unidades de saúde, porém tem encontrado dificuldades em contratar.

