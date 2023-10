Prefeitura abre processo seletivo para preceptor farmacêutico na UEMS

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU), abriu as inscrições para o Processo Seletivo de Preceptor Farmacêutico para atuarem no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Para executar a função, o candidato deve ser servidor efetivo, com vínculo que possua carga horária de no mínimo 30 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, concursado na categoria profissional condizente com as vagas ofertadas.



O servidor deverá possuir disponibilidade de remanejamento para Unidades de Saúde da Família (USF) definidas como campo de prática para o desenvolvimento do Programa de Residência Multiprofissional. A preceptoria deverá ser desempenhada concomitantemente as atribuições do cargo do servidor.



É necessário ainda, ter disponibilidade no planejamento e desenvolvimento de aulas e/ou capacitações aos residentes e/ou demais profissionais lotados nas Unidades de Saúde ou vinculados ao Programa. O candidato tem que possuir um título de especialização comprovada, a qual deverá realizar upload do documento (frente e verso) no link de inscrição de forma legível.



O pagamento da bolsa preceptoria no valor de R$ 1.811,07 é de responsabilidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Os candidatos classificados serão convocados para o início da função de preceptoria de acordo com as vagas disponíveis durante o Programa. As inscrições ocorrerão no período de 16 até às 17h do dia 22 de outubro no endereço eletrônico: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos/ .

Mais informações sobre inscrições e seleção estão disponíveis no edital do Diogrande desta segunda , a partir da página 7.



