Prefeitura anuncia reformas de USF Parque do Sol e UBS Vila Popular em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quarta-feira (07) que vai reformar duas unidades de saúde na Capital. Os contratos foram publicados no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) e somam mais de um milhão de reais.

As unidades que serão reformadas são a Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Benjamin Asato - USF Parque do Sol e a Unidade Básica de Saúde Dr. Vespasiano Barbosa Martins - UBS Vila Popular. As obras serão realizadas por empresas especializadas, que venceram as licitações.

A USF Parque do Sol receberá um investimento de R$ 684.325,49 (seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos) para a execução da reforma. A empresa responsável pela obra é a MRL Comércio de Materiais Elétricos e Serviços LTDA.

A UBS Vila Popular terá um investimento de R$ 351.627,58 (trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) para a execução da reforma. A empresa responsável pela obra é a Construmax Construções LTDA.

O prazo de execução total dos serviços será de até 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento pela contratada da ordem de execução dos serviços, emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP.

O investimento total é de R$ 1.035.953,07 (um milhão, trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e sete centavos). Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Saúde.

