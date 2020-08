Prefeitura ativa 10 novos leitos de UTI no Hospital do Pênfigo

Foram ativados pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, mais 10 leitos de UTI no Hospital Adventista do Pênfigo para atendimento de casos graves de coronavírus.

Agora o hospital, localizado na saída para Sidrolândia, passa a contar com 16 leitos contratualizados com o Município para receber pacientes acometidos pela doença.

Nos últimos quatro meses, o município ampliou em 154% a quantidade de leitos de UTI contratualizados na rede pública, privada e filantrópica, saindo de 116 para 295. A disponibilização de novos leitos de UTI assegura a assistência adequada ao paciente em estado grave e contribui para manter a estabilidade na taxa de ocupação de leitos críticos no Município.

O município recebeu recentemente 40 ventiladores pulmonares do Ministério da Saúde. Dez, já estão em utilização, e 30 deverão ser utilizados para a abertura de novos leitos.

Deixe seu Comentário

Leia Também