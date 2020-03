Prefeitura colocará linhas de ônibus especiais para profissionais da Saúde a partir deste domingo

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) com diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran ), Janine de Lima Bruno, representantes de hospitais e empresas que prestam serviços para estes locais se reuniram na manhã deste sábado (21), entre, foram definidas linhas especiais de ônibus para transportar profissionais da saúde que dependem do transporte coletivo.

A Prefeitura decretou suspensão do transporte público, a fim de incentivar a população a ficar em casa e evitar aglomerações para frear a dissipação em massa do novo coronavírus. A medida é válida a partir de hoje e segue por 15 dias. Pacientes renais crônicos poderão usar as linhas especiais, mas as autoridades não recomendam.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, as entidades de saúde da cidade deve mandar uma lista para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran ) e para O Consócio Guaicurus a respeito da quantidade de funcionários que necessitam desse serviço.

Além disso, o levantamento ainda deve prever o local onde os profissionais moram. “Independentemente, o acordo que foi firmado entre a empresa e a Prefeitura é que os ônibus estarão sempre disponíveis a esses profissionais que são fundamentais no combate a pandemia da Covid-19”, explicou a assessoria.

O vereador Eduardo Romero (Rede) participou da reunião representando a Câmara Municipal e adiantou que a Casa tenta providenciar transporte para este público.



Deixe seu Comentário

Leia Também