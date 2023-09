Prefeitura divulga abertura de processo seletivo para psicólogos

As secretarias de Gestão e Assistência Social de Campo Grande divulgaram o período e regras para as inscrições no processo seletivo simplificado para psicólogos para formação de Cadastro de Reserva (CR). O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de pessoal para atuar no regime de contratação em caráter emergencial.



Para concorrer a vaga é necessário que o profissional tenha ensino superior, registro no Conselho Regional de Psicologia e experiência profissional na área. A carga horária é de 40h semanais, com remuneração bruta de R$ 2.600.

Do total de vagas que não está especificado, 5% será reservada ao Cotista Índio; Na ocorrência de vaga, 10% será reservada ao Cotista Negro; Na ocorrência de vaga, 5% será reservada ao Cotista PcD.



As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, entre 1° e 4 de setembro, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo . O acompanhamento da divulgação das informações serão publicadas no Diogrande www.campogrande.ms.gov.br/diogrande



Para maiores informações de como se inscrever no presente processo seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.

