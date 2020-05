“Prefeitura fará barreiras sanitárias surpresa”, afirma Marquinhos

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad anunciou nesta quinta-feira (28), que a as barreiras sanitárias nas cinco entradas da capital,serão realizadas de forma esporádica. Segundo Marquinhos, o objetivo é verificar a saúde de motoristas e passageiros, além de conferir a documentação deles e dos veículos.

Ainda conforme o prefeito, as barreiras serão realizadas forma “relâmpago” e a imprensa será informada apenas poucas horas do que elas acontecem. “Os motoristas e passageiros serão fiscalizados e examinados de surpresa rotativamente. Dessa forma iremos bloquear ainda mais o avanço do coronavírus no município”, explicou.

Em relação ao isolamento social, Marquinhos afirmou que as pessoas estão deixando de cumpri-lo, pois a população pode estar achando que esse vírus já foi superado. “Quando o cidadão tem esse tipo de pensamento é quando esse vírus sorratóriamente vem o ataque. O índice de isolamento da nossa cidade tem caído a cada dia que passa, no geral estamos com 37% de obediência, quando a taxa recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 70%, ou seja, nós estamos quase 50% abaixo dela. Portanto, eu peço fiquem em casa e, só saiam se for necessário”, finalizou.

Balanço

Mais de 9,2 mil veículos foram desinfetados e 16,3 mil pessoas abordadas durante os dois dias de barreiras sanitárias em cinco das principais saídas de Campo Grande, segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Os locais mais movimentados foram nas saídas para Terenos e Sidrolândia, por onde circularam 58% das pessoas que entraram na Capital.

Durante as barreiras, foram colhidos dados dos passageiros que estivessem nos veículos a fim de identificar pessoas que pudessem ser portadoras do novo coronavírus, causador da Covid-19. Ao todo foram identificadas 45 pessoas com sintomas gripais, sendo que 28 desses casos foram considerados suspeitos.

Todos os passageiros suspeitos de estarem contaminados foram submetidos a testes rápidos, e em nenhum dos casos o exame confirmou a suspeita dos profissionais que estavam nas barreiras. Essa identificação consiste na aferição de temperatura corporal, aplicação de formulários para casos assintomáticos e sintomáticos para Covid-19, além de orientação sobre as medidas de prevenção da Covid-19. Os veículos ainda passam por um processo de desinfecção dos pneus antes de seguir viagem.

Operação

A operação começou na quarta-feira (27) tendo uma segunda etapa ontem (28) e envolveu mais de 200 pessoas, contando com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

