Prefeitura monta plano de ação para garantir mais segurança à população nas unidades de saúde

Já a partir deste feriadão, a Prefeitura de Campo Grande, através das secretarias de Governo, Saúde e Segurança Pública, colocará em prática um plano de ação para garantir ainda mais segurança nas unidades de saúde da Capital. Novas estratégias também serão adotadas visando um melhor controle de pessoas nestes locais.

Durante reunião na manhã dessa terça-feira (10), foram discutidas novas medidas que serão adotadas já neste feriadão para que tanto a população quanto os profissionais das unidades de saúde. “Sabemos que é humanamente impossível contar com um Guarda Municipal em cada unidade de saúde, mas podemos reforçar a presença deles nos pontos em que há um maior fluxo de pessoas”, comenta o secretário municipal de saúde, Dr. Sandro Benites.

Ainda conforme o titular da pasta, nos cinco dias de feriado haverá um reforço de 80 profissionais de segurança nas unidades 24 horas. A medida é uma forma de garantir uma maior segurança às pessoas que aguardam por atendimento nestes locais.

Controle no fluxo de pessoas

A partir do mês de novembro também será implementada uma nova metodologia para haver um maior controle em relação a quem entra e quem sai da unidade de saúde. Nestes locais há portas que dão acesso ao interior do prédio, e que são, em geral, utilizadas pelos servidores, contudo também podem facilitar a entrada e saída pessoas não autorizadas, podendo trazer prejuízos a todos que estão no local.

Com essa nova medida, haverá uma única entrada, tanto para quem busca por atendimento, quanto quem está trabalhando no local. “Assim, o translado de pessoas fica mais organizado, e é possível identificar todos que entram e saem das unidades”, conclui o secretário.

