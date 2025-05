Vacinação contra a gripe tem novo local até as 22h nesta terça-feira

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove nesta terça-feira (13) uma ação de vacinação contra a gripe, das 18h às 22h, no Centro Espírita Emmanuel, no Bairro Cabreúva.

A iniciativa tem como objetivo atender pessoas que enfrentam dificuldades para se vacinar durante o horário comercial, como trabalhadores e estudantes, e tem expectativa de atender entre 400 e 500 pessoas.

Estarão disponíveis doses da vacina contra a Influenza para todas as faixas etárias, a partir dos seis meses de idade, e para se imunizar, basta apresentar um documento oficial com foto e, se possível, o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação acontece das 18h às 22h na no Centro Espírita Emmanuel, na Rua dos Ferroviários, nº 1180, no Bairro Cabreúva.

