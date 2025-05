Presidente da IDAMS visita a Santa Casa e discute os desafios do hospital

O presidente do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), João Paulo Lacerda, visitou o Hospital da Santa Casa de Campo Grande para conhecer as condições de atendimento hospitalar, além dos projetos de ampliação e modernização do maior hospital do Estado.

Ao lado da equipe de gestão do hospital, Lacerda visitou as dependências das unidades de Pronto Socorro Adulto e Pediátrico, da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Congênita, e chegou as condições das áreas críticas do hospital, como as áreas vermelha e verde.

Durante a visita, Lacerda conversou com a presidente da Santa Casa, Alir Terra, sobre a atual realidade dos serviços oferecidos e os desafios que a instituição enfrenta.

“Estamos acompanhando de perto a evolução das obras e discutindo as melhorias necessárias. Sabemos que a Santa Casa é uma referência para a saúde pública no estado e, por isso, é importante acompanhar o trabalho da instituição, de modo a resultar em um atendimento mais ágil e eficiente para todos”, comentou o presidente da IDAMS.

Ele ainda apontou a importância da visita, destacando o compromisso com a qualidade da gestão pública e com a saúde da população. “Como presidente do IDAMS, acredito que é essencial apoiar as iniciativas de melhoria na infraestrutura hospitalar, especialmente quando há uma combinação de investimentos públicos e privados para ampliar a capacidade de atendimento”, concluiu.

Ao final da visita, Lacerda participou de uma reunião com um grupo de mulheres que fazem parte do projeto “Juntos Pela Vida – Sua Contribuição Salva!”, que visa engajar a comunidade na arrecadação de recursos para garantir o sucesso da obra de reforma do pronto-socorro.

