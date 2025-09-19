Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão

Objetivo da reclassificação é identificar indivíduos em risco

19 setembro 2025 - 11h12Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Nova diretiz foi publicada por vários órgãosNova diretiz foi publicada por vários órgãos   (Divulgação/SESA/Governo do Paraná)

Uma nova diretriz brasileira de manejo da pressão arterial passa a considerar a aferição 12 por 8 não mais como pressão normal, mas como indicador de pré-hipertensão. O documento foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão.

De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, a reclassificação tem como objetivo identificar precocemente indivíduos em risco e incentivar intervenções mais proativas e não medicamentosas no intuito de prevenir a progressão do quadro de hipertensão dos pacientes.

A partir de agora, portanto, para que a aferição passe a ser considerada pressão normal, ela precisa ser inferior a 12 por 8. Valores iguais ou superiores a 14 por 9 permanecem sendo considerados quadros de hipertensão em estágios 1, 2 e 3, a depender da aferição feita pelo profissional de saúde em consultório.

Nas redes sociais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia avaliou o documento como fundamental no sentido de orientar a prática clínica de cardiologistas em todo o país. “Atualização essencial para quem busca fazer medicina baseada em evidências e alinhada às recomendações mais recentes”, postou a entidade.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Saúde
Indenização de R$ 50 mil deve ser paga este mês para vítimas do Zika
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Saúde
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Fachada do Hospital Universitário
Saúde
Centro obstétrico do HU fechará temporariamente para obras na Capital
HU-UFGD - Hospital Universitário da Grande Dourados
Saúde
Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários
Imagem ilustrativa
Saúde
Estudo indica que spray nasal comum pode ajudar a prevenir a Covid-19
Lula esteve presente em um mutirão de saúde
Saúde
Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Dengue ainda mantém número alto de casos
Saúde
Número de casos de dengue sobe em Mato Grosso do Sul
SES (Secretaria de Estado de Saúde)
Saúde
MS será referência internacional de Saúde Única em congresso na Colômbia
Medicamento custa R$ 2 mil
Saúde
Justiça garante fornecimento gratuito de canabidiol para paciente com fibromialgia em MS
Deputado federal Dagoberto Nogueira
Saúde
Beto Pereira pode comandar comissão provisória do PSDB em MS, diz Dagoberto

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão