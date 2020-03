Primeira morte por coronavírus em Campo Grande é descartada

O Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) descartou, no domingo (22), a suspeita de óbito por coronavírus em uma idosa de 63 anos Campo Grande.

De acordo com informações da assessoria, a paciente faleceu na madrugada do dia 21, após ser hospitalizada na UPA Leblon com sintomas de Síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Foi coletada amostra de swab e enviado ao Lacen que realizou a investigação do óbito. O exame deu negativo para coronavírus.

Ela deu entrada na unidade na noite do dia 20, com taquicardia, falta de ar, ela foi levada pelo seu filho. A equipe médica tentou estabilizar a vítima, mas ela não resistiu e morreu na madrugada do dia 21. Ela era venezuelana e estava no Brasil desde janeiro deste ano. A vítima sofria de várias doenças como problemas pulmonares, diabetes, pressão alta.

Mato Grosso do Sul ainda não registrou nenhum óbito em decorrência do novo coronavírus.

