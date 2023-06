Primeiro caso: Bebê de 1 ano é internado com suspeita de febre maculosa em MS

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) informou na manhã desta segunda-feira (19), que investiga um caso suspeito de febre maculosa em Campo Grande. A vítima é uma criança, de 1 ano, que está internada em um hospital da Capital.

Segundo a Secretaria, a criança foi para Guia Lopes da Laguna, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde teve contato com animais domésticos, tanto na área urbana quanto na rural. Amostras do paciente foram coletadas e o material foi encaminhado para análise.

Ainda segundo a Sesau, a região de Guia Lopes da Laguna não tem registros de febre maculosa. MS também tem baixos índices de contaminação.

No período de 2012 a 2022, foram notificados 55 casos de febre maculosa e 6 foram confirmados. O último registro foi em 2018 e a vítima morreu.

A doença

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por meio da picada de uma das espécies de carrapato, ou seja, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa pelo contato e seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta.

