Primeiro SAMU Indígena do país é inaugurado em Dourados

Começou a operar em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o primeiro Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Indígena do país. A base funciona 24 horas por dia dentro da reserva indígena da Aldeia Jaguapiru, na área do Hospital da Missão Evangélica Kaiowá, e atende cerca de 25 mil indígenas da região.

O projeto piloto é inédito no Brasil e conta com equipes bilíngues em português e guarani para garantir atendimento ágil e culturalmente adequado em situações de urgência e emergência.

Com a nova ambulância exclusiva, o tempo médio de espera para atendimentos foi reduzido pela metade. Antes, os chamados eram direcionados à unidade municipal do SAMU em Dourados.

O serviço conta com 14 profissionais, sendo sete indígenas. Os atendimentos serão encaminhados a hospitais de referência, como o Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD), que também possui profissionais fluentes em guarani.

O Ministério da Saúde irá repassar R$ 341 mil por ano para o custeio da operação. A medida faz parte da meta de universalizar o SAMU 192 até 2026, com a expansão do atendimento em regiões de difícil acesso e comunidades tradicionais.

O nome do serviço em guarani é Tembiapo Py’ae Omỹi Va’e Te’yi Mba’e Ete Va’e. Todos os espaços da base foram identificados com nomes no idioma, reforçando o compromisso com a valorização cultural e linguística dos povos originários.

