Saúde

Processo seletivo abre vagas para residência em Medicina de Família

A seleção recebe inscrições entre 23 de dezembro e 2 de janeiro no site da prefeitura

08 dezembro 2025 - 11h36Sarah Chaves
A Secretaria Municipal de Saúde abriu o processo seletivo para o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, referente ao ano de 2026. O edital prevê vagas para médicos que desejam ingressar na formação ofertada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em parceria com a Fiocruz, seguindo as normas da Comissão Nacional de Residência Médica.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre 23 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, por meio do link de inscrição https://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/sec-artigos/processo-seletivo/. O candidato deverá preencher o formulário, enviar a documentação exigida e efetuar o pagamento da taxa de R$ 400, por boleto emitido no próprio sistema, não são aceitos depósitos ou outras formas de pagamento.

A seleção seguirá regras federais e inclui prova objetiva, além da análise de documentos. A avaliação será baseada nas diretrizes da CNRM, garantindo critérios uniformes entre programas de residência de todo o país. 

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial de Campo Grande n°8.151 a partir da página 5.

