Processo seletivo do Samu selecionará enfermeiros e técnicos plantonistas

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Saiba Mais Saúde Prefeitura convoca 39 médicos para intensifar atendimentos na capital

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) de Campo Grande abriu processo seletivo interno para enfermeiros e técnicos de enfermagem plantonistas.

As inscrições serão abertas para prova de seleção e ou curso admissional no período de 8 a 19 de junho.

De acordo com o Edital , o processo seletivo é para cadastro de reserva de enfermeiros e técnicos de enfermagem em regime estatutário lotado na Sesau. O processo seletivo será válido por 12 meses, a contar da data de divulgação do resultado classificatório final e serão chamados os candidatos aprovados a compor a escala quanto houve necessidade do serviço.

Os servidores admitidos neste processo serão avaliados por doze meses quanto ao perfil profissional descrito na Portaria 2.048 de 05 de novembro de 2002, podendo ser excluído do serviço caso não atenda os requisitos gerais.

Estão sendo disponibilizadas neste processo duas vagas para cadastro de reserva, sendo 1 para enfermeiro e 1 para técnico de enfermagem.

Os candidatos inscritos serão comunicados se haverá ou não prova de pré-seleção até o dia 22 de junho. A mesma terá caráter classificatório e deve ser realizada no dia 24 de junho no auditório da UPA Universitário, das 08h às 10h.

Dúvidas ou informações sobre o processo seletivo poderão ser consultadas por telefone, através dos números: 967) 3302-6315 e (67) 3302-6305. O edital completo e outras informações estão disponíveis no site da Sesau .

Saiba Mais Saúde Prefeitura convoca 39 médicos para intensifar atendimentos na capital

Deixe seu Comentário

Leia Também