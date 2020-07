Procon-CG encontra teste de coronavírus de R$ 139,90 a R$ 360

O Procon Campo Grande realizou uma pesquisa de preços de três tipos de exames de coronavírus, entre os dias 7 e 8 em 15 estabelecimentos comerciais, sendo: 2 farmácias, 10laboratórios e 3 hospitais na capital.

Foram pesquisados os exames: PCR, sorologia (IgM e IgG) e teste rápido (IgM e IgG). Os preços tiveram uma variação alta de 157% no exame teste rápido, com o menor preço de R$ 139,90 na Pague Menos e maior preço de R$ 360,00 na Analisa Diagnósticos.

Além do preço, o Procon-CG encontrou variação de sorologia com 40% e no exame de PCR a variação é de 33%. O órgão ainda concluiu que lguns laboratórios fazem o exame somente com indicação médica.

A orientação é que os consumidores utilizem a planilha com os preços e façam pesquisas antes de fazer o exame.

Vale também deixar aqui as principais maneiras de prevenção das doenças infecciosas:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por, pelo menos, 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

