Profissionais da Saúde contaminados com coronavírus estão sendo hostilizados em Dourados

Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS) emitiu uma nota de repúdio a respeitos das agressões sofridas por médicos e profissionais da Saúde de Dourados que foram contaminados com o novo coronavírus (Covid-19). Segundo órgão, os atos discriminatórios estão sendo realizados tanto pessoalmente, quanto nas redes sociais.

Ainda conforme o órgão, essa situação é preocupante e lamentável. “m meio a grave crise relacionada à Covid-19 médicos e profissionais da saúde não têm poupado energia para atender de forma eficiente e salvar vidas, contribuindo assim para a amenização da pandemia em Mato Grosso do Sul e em todo país. No entanto, parte da população tem retribuído estes esforços de maneira bastante hostil. Em Dourados, médicos que foram contaminados pelo vírus são destratados e discriminados, sendo ofendidos pessoalmente e em redes sociais”, diz o órgão.

O órgão também afirma que a situação se encontra crítica, já que esta postura por parte das pessoas tem gerado um grande mal-estar entre os profissionais, fazendo com que alguns até repensem em prosseguir com suas atividades em hospitais e postos de saúde.

“É inadmissível que ocorra este tipo de comportamento. Ninguém deve passar por tamanho constrangimento principalmente no momento em que estamos vivendo. Temos recebido relatos de médicos que estão bastante preocupados com sua integridade física e mental e já cogitam se afastarem de suas atividades por receio de represálias”, declarou o presidente do CRM/MS, Maurício Jafar.

Ele acrescenta ainda: “além da preocupação do alto risco de contaminação em desenvolver as atividades médicas, quando somos afetados ainda temos este agravante de hostilização por parte da sociedade, ou seja, qual o estímulo dos médicos e dos profissionais da saúde em saírem de suas casas para serem linha de frente no combate à pandemia? Se esta situação continuar certamente em breve não haverá um único profissional disposto a atuar”, esclarece o presidente.

Denúncias

Para evitar que casos assim ocorram o CRM/MS solicitará aos profissionais médicos que receberam as injúrias, que entrem em contato com a entidade relatando as ocorrências, para que o conselho possa tomar as providências cabíveis.

O Conselho regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO/MS) também repudio os atos de agressão. A entidade afirma que se esta situação continuar, certamente, em breve não haverá um único profissional disposto a atuar em hospitais e postos de saúde.

Sinpol

Em solenidade aos profissionais da Saúde, o Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol/MS) também emitiu uma nota sobre o fato. O órgão lembrou que injúria ou difamação são crimes previstos no Código Penal, com multa e até prisão. O mesmo vale para agressões via internet.?

"Nos solidarizamos com os profissionais da saúde de Dourados, que estão passando por essa situação. Entendemos muito bem o quão difícil é estar na linha de frente em um momento de pandemia como o que atravessamos, e reprovamos esse tipo de comportamento, lamentável e inadmissível", afirma o presidente em exercício do Sinpol, Pablo Rodrigo Pael.

