Profissionais participam de web aula com foco na saúde e segurança do paciente

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária, realizou nesta terça-feira (5) a web aula “Processamento de produtos para a saúde com foco na segurança do paciente", em alusão ao "Dia Mundial e Estadual de Segurança do Paciente"

O objetivo da transmissão era discutir sobre a temática do processamento de materiais com foco na segurança do paciente. Conforme a gerente técnica de serviços de saúde da SES, Aline Schio, a segurança do paciente permeia por um conjunto de ações que levam a uma assistência mais segura e saber como os instrumentais e outros materiais são limpos e desinfetados/esterilizados antes de serem utilizados é de extrema importância, pois ajuda a prevenir infecções e outros eventos adversos.

“O objetivo principal é que estes profissionais possam aperfeiçoar suas ações relacionadas a limpeza e esterilização de produtos e com isso tornar o cuidado ao paciente mais seguro e com maior qualidade, reduzindo danos relacionados ao uso inadequado destes materiais”, explica Schio.

Durante a web foram abordados temas como o estabelecimento de fluxos seguros de trabalho, o monitoramento do processo de limpeza, rastreamento da esterilização e indicadores de qualidade.

As palestras foram ministradas pelas enfermeiras, Leidiane Rodrigues Pimentel e Neiva Regina Rocha.

