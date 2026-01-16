Programa 'Cinturão Ortopédico' registra quase 2 mil atendimentos em MS

Foram quase 2 mil atendimentos entre os meses de junho a dezembro do ano passado, mostrando o crescimento do programa 'Cinturão Ortopédico', da SES (Secretaria de Estado de Saúde) em Mato Grosso do Sul.

No período, os atendimentos foram executados principalmente nos municípios de Aquidauana, Coxim, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Maracaju e Bataguassu, com destaque para Aquidauana, que concentrou o maior volume de procedimentos ao longo dos meses analisados.

Entre os diagnósticos mais frequentes, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), destacam-se:

Fratura da extremidade distal do rádio (220 atendimentos);

Fratura da clavícula (151);

Fratura de outros dedos (123);

Fratura do perônio (fíbula) (72);

Fraturas do punho e da mão não especificadas (71);

Fraturas de ossos do metacarpo (66);

Fratura da extremidade superior do úmero (57);

Fratura da extremidade distal da tíbia (48);

Fratura de ossos do metatarso (47);

Luxação da articulação do ombro (44).

Os dados evidenciam a predominância de traumas ortopédicos de membros superiores e inferiores, reforçando a importância da organização regional da assistência para atendimento ágil e especializado.

O programa atendeu solicitações de diversos municípios do Estado, com maior volume proveniente de Miranda (218), Coxim (169), Nioaque (130), Maracaju (129), Bonito (109) e Bodoquena (96), entre outros.

Para o Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, o Programa Cinturão Ortopédico representa um avanço concreto na regionalização da assistência em Mato Grosso do Sul.

“O programa reforça o compromisso da SES em garantir atendimento ortopédico de urgência mais próximo da população, com organização da rede, uso racional dos recursos e resposta rápida às demandas dos municípios. Esses resultados demonstram que a regionalização fortalece o SUS e melhora o cuidado ao cidadão”, destacou Simões.

