Programa 'Consultório na Rua' recebe ônibus novo para atendimento na Capital

Acontece nesta quinta-feira (26), na Praça Aquidauana no bairro Amambai, a entrega do ônibus para o programa Consultório na Rua estabelecido pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e atende às necessidades de saúde da população em situação de rua, com foco no cuidado de usuários de álcool, crack e outras drogas.

A primeira equipe de Consultório na Rua de Campo Grande foi criada em agosto de 2013 e celbra 11 anos neste ano.

Já a nova equipe do Consultório na Rua da Capital assume nesta quinta-feira e estará vinculada à USF Dona Neta, no Distrito Sanitário Anhanduizinho.

O grupo contará com uma gerente, 1 assistente social, 1 enfermeiro, 1 auxiliar em saúde bucal e 1 técnico de enfermagem.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também