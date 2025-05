Programa leva aprendizes angolanos ao Hospital Universitário em Dourados

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), recebeu, nos últimos dois meses, três profissionais angolanos para iniciar a formação profissional em Enfermagem Obstétrica e Terapia Intensiva, por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos em Saúde Brasil-Angola.

Outros dois novos colaboradores, uma enfermeira da área Obstétrica, e um farmacêutico, que ingressará na formação em Farmácia Clínica, deverão iniciar a formação, totalizando cinco profissionais para o ano de 2025.



Dos três profissionais já integrados ao HU-UFGD, dois são médicos, que realizarão formação em Medicina Intensiva, e uma é enfermeira, que atuará na Enfermagem Obstétrica.



O chefe do Setor de Gestão do Ensino do HU-UFGD, Wesley Eduardo Ferreira, destacou a importância da iniciativa para todos os envolvidos. “Essa ação coloca o HU-UFGD e toda a equipe de preceptores no centro da formação internacional, conferindo visibilidade à instituição e enriquecendo a experiência de excelência na formação profissional em saúde, integrando práticas de cuidado. Além disso, permite aos profissionais angolanos uma vivência diferenciada e significativa, estimulando reflexões sobre a formação no Brasil e possibilitando a transferência dessa experiência para Angola, promovendo melhorias no cuidado em saúde”, afirmou.



Wesley acrescentou que, em 2024, o hospital já havia recebido 13 profissionais angolanos e, inclusive, foi agraciado em 2025 com uma menção honrosa do Ministério da Saúde de Angola

O gerente de Ensino e Pesquisa do HU/UFGD e professor de Psiquiatria e Ética Médica da UFGD, Thiago Pauluzi Justino, enfatizou que a experiência de formação dos profissionais angolanos tem sido extremamente valiosa para o desenvolvimento científico e humano de médicos e profissionais da saúde.



“‘Toda cultura é espelho e janela: ensina e amplia os conhecimentos’. O projeto ultrapassa os limites da capacitação individual, e se torna uma política pública de formação baseada na integração e vivência de cultura, baseada na ética, na responsabilidade social e no compromisso com o cuidado centrado no paciente. A troca é enriquecedora também para o próprio Hospital Universitário que os acolhe”, afirmou Thiago.

O programa promove um ambiente de aprendizado mútuo e prevê que, ao todo, 38 mil profissionais angolanos passarão por treinamentos, especializações e capacitações no Brasil no período de cinco anos, iniciado em 2024, no Programa de Formação de Recursos Humanos em Saúde Brasil - Angola.



As vagas são disponibilizadas por 28 instituições de ensino públicas brasileiras, conforme tabela abaixo.



Modalidade Nº de vagas Fellowship Médica 128 Fellowship Multi 53 Fellowship Uni 17 Doutorado 10 Mestrado 41 Especialização 74 Programa de extensão 6 Aperfeiçoamento 13 Estágio complementar 36 Curso de capacitação 11 Rodízio 3 EAD 3120 MBA 108 Total 3620

