Programa Mais Médicos reserva 57 vagas para MS

O Edital do Mais Médicos foi publicado nesta semana no Diário Oficial da União, conforme o edital, Mato Grosso do Sul tem 57 vagas reservadas destinadas ao atendimento de 31 municípios.

Ainda de acordo com o documento, todos os municípios atendidos no país deverão receber pelo menos um profissional pelo programa. A capital Campo Grande lidera, com nove vagas e outros três municípios do estado têm três ou mais vagas: Ponta Porã (8), Nova Andradina (4) e Nioaque (3).

O restante são 1 ou 2 vagas: Angélica (1), Antônio João (1), Aquidauana (1), Bela Vista (1), Bonito (2), Brasilândia (1), Caarapó (1), Cassilândia (1) Coronel Sapucaia (1), Corumbá (1), Costa Rica (1), Coxim (1), Dois Irmãos do Buriti (2), Dourados (2), Figueirão (1), Itaporã (1), Itaquira (1), Jardim (1), Ladário (1), Miranda (1), Mundo Novo (2), Paranhos (1), Pedro Gomes (1), Porto Murtinho (1), Rio Verde de Mato Grosso (2) e Sete Quedas (2).

O edital prevê a adesão ou renovação de municípios e do Distrito Federal no programa e reserva 6.252 vagas para serem preenchidas em 2.074 municípios, das 27 Unidades da Federação, para atuação pelo período de quatro anos, incluindo mil postos inéditos para a Amazônia Legal.

MAIS MÉDICOS

Retomado oficialmente em março deste ano, o Mais Médicos prevê a abertura de 15 mil novas vagas até o fim deste ano. A meta é chegar a 28 mil profissionais em todo o país, levando-se em conta os contratos ainda ativos, com presença principalmente em áreas de extrema pobreza. As bolsas são de cerca de R$ 12,8 mil, acrescidas de ajuda de custo de moradia.

O objetivo é permitir que 96 milhões de brasileiros tenham garantia de atendimento médico na atenção primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Com atuação nas unidades básicas, esse primeiro atendimento faz o acompanhamento da situação de saúde da população, prevenção e redução de agravos. O investimento previsto por parte do Governo Federal é de R$ 712 milhões neste ano.

