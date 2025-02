Programa 'Remédio em Casa' já entregou mais de 570 mil medicamentos em MS

Durante todo o ano passado, o programa 'Remédio em Casa', entregou mais de 573 mil medicamentos para as casa dos domicílios cadastrados, trazendo um benefício bastante útil na vida de mais de 10,3 mil pacientes em Mato Grosso do Sul.

O programa foi criado pelo Governo do Estado em 2022 e o objetivo é garantir mais comodidade e acesso aos medicamentos para pacientes que necessitam de tratamento contínuo. Atualmente, são entregues cerca de 13 mil medicamentos e insumos por mês, contemplando 135 tipos de fármacos utilizados no tratamento de doenças crônicas.

A adesão ao programa é simples: o paciente precisa estar cadastrado no componente especializado da assistência farmacêutica, apresentar a documentação necessária e assinar o termo de adesão ao programa, informando o endereço onde deseja receber os medicamentos, seja sua casa ou local de trabalho.

O Remédio em Casa atende tanto moradores da capital quanto do interior do Estado. Pacientes de outras cidades podem aderir ao serviço comparecendo a uma unidade de atendimento municipal e assinando o termo de adesão. A partir do mês seguinte, passam a receber os medicamentos diretamente no endereço cadastrado.

Vale lembrar que o programa não inclui medicamentos controlados que exigem apresentação de receita médica a cada retirada. Para mais informações, os usuários podem entrar em contato pelos telefones (67) 99639-0071 ou (67) 98163-1122.

