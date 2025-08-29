Menu
Programa "Se Cuida, Jovem!" irá incentivar saúde preventiva na Capital

As ações devem ocorrer em locais de fácil acesso, como escolas, praças, espaços culturais e centros de assistência social

29 agosto 2025 - 09h36Sarah Chaves
Foi sancionado nesta segunda-feira (25) a Lei n. 7.472/2025, que institui oficialmente o programa “Se Cuida, Jovem!”, voltado para o incentivo à saúde preventiva de adolescentes e jovens entre 14 e 29 anos em Campo Grande.

Com foco no acompanhamento médico regular e na disseminação de informações sobre saúde, o programa busca aproximar a juventude dos serviços de saúde pública, promovendo também a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças crônicas, como câncer colorretal, linfomas e cânceres ginecológicos — doenças que, embora mais comuns em adultos, também podem afetar a população jovem.

A nova legislação prevê que as ações do programa aconteçam em locais de fácil acesso e grande circulação de jovens, como escolas públicas, praças, espaços culturais e centros de assistência social. A ideia é levar informação e serviços diretamente onde o público-alvo está.

Além disso, o “Se Cuida, Jovem!” será desenvolvido de forma contínua, com ações diretas, eventos e campanhas informativas, tanto presenciais quanto digitais. O programa também estimulará o trabalho conjunto entre secretarias, como saúde, educação, cultura e assistência social, garantindo um atendimento mais integrado.

