Projeto na Capital oferece atendimento grÃ¡tis de fisioterapia para afetados pela Covid

O projeto Ambulatório de Reabilitação, da Fundação Manoel de Barros (FMB), está ofertando atendimento gratuito de Fisioterapia para pessoas de baixa renda que tiveram sequelas pós-Covid ou que possuem comorbidades cardiorespiratórias, patologias ortopédicas ou neurofuncional.

Realizado pela FMB, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da Uniderp, o projeto visa reestabelecer a qualidade de vida dos pacientes. “Estes atendimentos são oferecidos por meio da reabilitação individualizada e humanizada, sempre com o acompanhamento do fisioterapeuta responsável. O objetivo é melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida dos nossos pacientes”, explicou Adriane Possari Lemos, fisioterapeuta responsável técnica pelo projeto.

Os atendimentos são realizados por fisioterapeutas e estagiários de Fisioterapia contratados pela Fundação, e segundo a coordenadora do curso de Fisioterapia da Uniderp, Claudionora Neves, o estágio no ambulatório é essencial para o estudante do curso.

“Nesse contato mais próximo e humano com os pacientes (conhecendo-os, entendendo suas dificuldades...), os acadêmicos têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, conduzindo protocolos de tratamento, acompanhando o desenvolvimento de cada pessoa e visualizando os avanços, a melhora do paciente. Então, realmente, é uma vivência muito importante para eles”, comentou.

De acordo com o diretor da FMB, Marcos Henrique Marques, a ideia do ambulatório surgiu em 2021, durante o pico da pandemia, quando se observou os estragos causados pela doença. “Buscando auxiliar pessoas que haviam sido acometidas pela covid e que tinham ficado com sequelas da doença, a FMB, em parceria com o curso de Fisioterapia da Uniderp, buscou formas e recursos para realizar este projeto. Assim, o Ambulatório nasceu em 2021. Com o tempo, ampliamos os atendimentos e passamos a oferecer para as pessoas tratamento de reabilitação para outras patologias e comorbidades, além das sequelas da covid. E, desta forma, o Ambulatório tem trazido mais qualidade de vida para centenas de pessoas”.

Para os interessados, o Ambulatório funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 13h às 17 horas, na sede da Fundação Manoel de Barros, na Avenida Ceará, número 119, no bairro Jardim Bela Vista em Campo Grande.

Para indicação de tratamento e mais informações, o número de telefone é o (67) 98403-0483.

