Psiquiatra trata sobre psicoterapia no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira

Para esclarecer temas relacionados a psiquiatria e psicoterapia, a médica psiquiatra, Paula Campozan, estará nesta sexta-feira (4), em mais um Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes.

Profissional que aborda maternidade, educação infantil e amadurecimento, irá falar sobre saúde mental em geral e desmistificar dúvidas a respeito do assunto.

A entrevista estará disponível a partir das 20h nas redes sociais do JD1Notícias.com e pelo Youtube do portal . Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

