Psiquiatra debate limites e educação infantil no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira

O programa Saúde e Bem-Estar, apresentado pelo Dr. Plácido Menezes, recebe nesta sexta-feira (17) a médica psiquiatra Paula Campozan, que também é bacharel em Direito.

A especialista vai abordar um tema polêmico e atual: os impactos da quebra de autoridade familiar e escolar na educação das crianças, em um debate que promete refletir sobre o uso de telas, redes sociais e influências externas.

Com experiência em psiquiatria clínica, psicoterapia e cursos online sobre maternidade, educação infantil e amadurecimento, Paula já formou mais de 4.000 alunos e vai compartilhar orientações práticas para que pais possam ensinar seus filhos a obedecer com respeito, sem gritos, ameaças ou autoritarismo.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal.

