“Quando pensa que está melhorando, leva uma rasteira”, diz Delcídio sobre Covengue

O ex-senador Delcídio do Amaral permanece internado no Hospital Cassems de Campo Grande, e o estado de saúde é considerado estável, segundo boletim divulgado na manhã desta quinta-feira (30).

Ele precisou ser internado novamente, na terça-feira (28), após apresentar quadro leve de desidratação por causa da Dengue. Enfrentando a Convengue, como ele mesmo nomeia a junção de Dengue com Coronavírus, o senador afirmou pelas redes sociais que melhorou muito o quadro de saúde. “A desidratação dificultou o acesso venoso para os medicamentos mas, com a perícia e competência dos profissionais de saúde daqui, deu certo. Agora, tomando soro, antibiótico, corticoide, anticoagulante e dipirona. Com esse “coquetel” voltei a ficar hidratado e mais disposto”, afirmou.

Delcídio ainda destacou que essas doenças são muito traiçoeiras. “Quando a gente pensa que está melhorando, leva uma rasteira e, em questão de poucas horas fica moído. Tudo muito rápido e de forma perigosa!”, alertou.

O ex-senador finaliza o post pedindo para que a população evite ao máximo uma contaminação com o coronavírus, apesar de ter apresentado melhora no quadro da doença. “Até aparecer uma vacina, a única maneira segura de evitarem uma contaminação com esses vírus violentos é ficarem em casa o máximo possível e, se tiverem que sair, usem máscara o tempo todo”, concluiu.

