Quatro UPA's atendem com pediatras na manhã deste sábado

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), operam com 22 médicos pediatras na manhã deste sábado (29), sendo cinco no UPA Coronel Antonino; Cinco no Vila Almeida; Seis no Universitário e Seis no Leblon.

Para o público adulto, as unidades contarão com 46 médicos para atendimento especializado, que estarão disponíveis em todas as unidades.

No período da tarde, 17 pediatras atendem apenas nas unidades do Coronel Antonino, Vila Almeida e Leblon. Já à noite 30 profissionais estarão nos seguintes locais: UPA Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninhas e Leblon, e no Centros regionais de Saúde (CRS) Tiradentes.

Para o público adulto, clínico geral, o atendimento é completo nos três períodos do dia em todas as UPAs e Centros regionais de Saúde.

Confira a escala completa no quadro abaixo:

