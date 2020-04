Quatro UPA's contam com atendimento pediátrico neste sábado

Todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande estão com médicos de plantão para prestar atendimento ao público adulto na manhã deste sábado (11). As UPA's da Coronel Antonino, Almeida, Universitário e Leblon contam com pediatras.

Durante todo o dia haverá atendimento ao público adulto em todas as unidades médicas, nos três períodos do dia. No atendimento infantil, durante a tarde, o atendimento continua nas mesmas unidades da manhã.

Apenas no período da noite ocorrerá um aumento nas unidades com atendimento pediátrico, na UPA Moreninha e CRS Tiradentes.

Confira a escala completa:

