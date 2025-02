Queda! Casos de dengue no Brasil caem 60% nas primeiras semanas de 2025

Dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses indicam que o Brasil registrou, ao longo das seis primeiras semanas de 2025, um total de 281.049 casos prováveis de dengue. O número representa uma redução de cerca de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 698.482 casos prováveis da doença.

Em nota, o Ministério da Saúde avaliou a redução como substancial e um reflexo da mobilização nacional promovida pela pasta de forma conjunta com estados e municípios. “O resultado é parte do Plano de Ação para Redução dos Impactos das Arboviroses, lançado pelo Governo Federal em setembro de 2024”.

Entre as unidades federativas, 17 registraram redução nos casos prováveis de dengue, sendo que as maiores quedas foram identificadas no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Amapá e no Paraná. Já em dez estados houve aumento no comparativo com as seis primeiras semanas de 2024.

Sorotipo 3 em MS

Na semana passada, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande confirmou o primeiro caso de dengue tipo 3 registrado na Capital Sul-mato-grossense após quase 20 anos da última notificação.

De acordo com a pasta, a paciente tratava-se uma mulher, de 35 anos, que apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de janeiro deste ano. O quadro clínico não apresentou evolução e a paciente teve uma boa recuperação, não necessitando de internação.

No entanto, a confirmação do caso reacendeu um alerta para a população sobre a importância de seguir as orientações de saúde, como evitar o descarte de lixo em terrenos baldios e adotar medidas preventivas.

Vale lembrar que o último registro de circulação do sorotipo 3 da dengue na Capital ocorreu em 2007, o que significa que grande parte da população, especialmente os mais jovens, nunca teve contato com este vírus.

