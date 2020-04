Quinta terá 16 pediatras e 48 clínicos atendendo pela manhã na capital

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Campo Grande atendem nesta quinta-feira (9), pela manhã, com 16 pediatras e 48 médicos e clínicos.

As unidades que operam com o profissional de atendimento infantil pela manhã são as UPAs Vila Almeida com quatro pediatras, UPA Coronel Antonino com seis e UPA Universitário com seis.

Para as crianças, no período vespertino haverá 18 médicos de plantão em três UPAs. O quadro de clínico geral é completo em todas as unidades.

O que melhora à noite com médicos disponíveis, em todas as unidades exceto, no CRS Nova Bahia, CRS Coophavilla II, CRS Aero Rancho, e UPA Santa Mônica.

Veja o quadro completo:

Deixe seu Comentário

Leia Também