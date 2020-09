Quinze pediatras atenderão em três UPAs nesta manhã

Na escala médica de urgência e emergência publicada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), nesta terça-feira (15), as unidades de Pronto Atendimento (UPASs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), atendem pela mnhã com 50 clínicos gerais e 15 pediatras.

Pela manhã, as UPAs do Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário, terão 15 pediatras disponíveis, enquanto 50 clínicos atendem em todas as unidades de urgência e emergência.

Enquanto o atendimento com clínico geral é completo nos três períodos do dia em todas as unidades que compõem a escala, sendo 51 médicos disponíveis durante a tarde e 50 a noite. No período da tarde serão 16 pediatras distribuídos nas UPAs do Cel. Antonino, Vila Almeida e Universitário.

No entanto no período noturno, as unidades que contam com pediatras aumentam e 33 profissionais atendem as crianças.

Confira abaixo a escala médica:

