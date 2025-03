Rastreamento do câncer de intestino deve ser aos 45 anos, diz especialista SES

O mês de março começou há alguns dias, mas com ele, traz um significado bastante importante: a conscientização sobre o câncer de intestino, no 'Março Azul'. E a especialista da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Eduarda Tebet já trouxe um ponto relevante ao tema.

É que os exames de rastreamento do câncer do intestino devem começar ou se antecipar aos 45 anos. Esse detalhe foi publicado, inclusive, em um artigo divulgado no jornal O Globo, no fim de fevereiro.

Integrante da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e coordenadora da campanha nacional Março Azul, Tebet enfatiza que a medida segue diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde) e pode salvar vidas ao reduzir a mortalidade associada à doença, que está entre as principais causas de óbito por câncer no Brasil.

O câncer de intestino, designado colorretal – que afeta o intestino grosso e o reto – está diretamente relacionado a fatores de risco como obesidade, alimentação inadequada e sedentarismo. Além do diagnóstico precoce, Tebet defende a mudança de hábitos da população, especialmente na alimentação e na prática de atividades físicas, como forma de prevenção.

A recomendação para iniciar o rastreamento aos 45 anos segue um movimento internacional de antecipação da triagem, diante do envelhecimento populacional e do impacto crescente da doença na saúde pública.

