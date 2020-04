Recorde – Brasil registra 407 mortes por Covid-19 em 24h

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (23) o mais recente balanço dos casos do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. Os principais dados são:

3.313 mortes, na quarta eram 2.906, 8,2 % a mais.

49.492 casos confirmados, na quarta eram 45.757, 14% a mais.

Em 7 dias, foram mais 1.172 mortes confirmadas.

São Paulo tem 16.740 casos e 1.345 mortes.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul, confirmou nesta quinta-feira (23), uma nova morte e mais onze pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul, com isso o estado tem, hoje, 7 mortes e 186 casos confirmados da doença.

A SES recebeu 1.872 notificações, 16 estão sob investigação e 1.649 foram descartados e 21 foram excluídos. A curva gerada pelos 11 casos novos, são referentes a um aumento de 16,3% no número de casos nas últimas 24 horas.

